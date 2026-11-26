A Fundação Japão mantém o JF Japanese e-Learning Minato, plataforma online de ensino de japonês com cursos gratuitos e pagos, de acordo com o site. Cada curso aparece com a indicação free (gratuito) ou charged (pago), e o aluno pode filtrar por custo, nível e idioma de explicação, entre eles o português.
Há dois tipos de curso: o de autoestudo, com materiais interativos para estudar sozinho, e o com tutor, em que um professor corrige as tarefas e dá aulas ao vivo. Os níveis seguem a escala da própria fundação, de A1 a C2.
Na página inicial, consultada pelo Correio nesta terça-feira (24), ao menos cinco cursos de nível A1 com explicações em português aparecem como gratuitos e com inscrições abertas. O Marugoto Japanese Online Course, que vai do nível iniciante (A1) ao pré-intermediário (A2/B1), tem versão em português, segundo a fundação.
A fundação indica ainda outros sites de estudo. O Irodori reúne lições sobre o japonês usado na vida no Japão, que podem ser baixadas gratuitamente em PDF e em áudio. O Erin's Challenge! é um site gratuito com cenas em vídeo e legendas em português, entre outros idiomas. O Minato tem ainda comunidades em que alunos de vários países conversam sobre o Japão.
Anote
- Onde: minato-jf.jp;
- Custo: varia por curso, com indicação "Free" ou "Charged";
- Níveis: A1 a C2;
- Tipos de curso: autoestudo e com tutor;
- Idioma de explicação: português e outros, com filtro no site;
- Cadastro: no site (botão "Sign Up");
- Atenção: o status das inscrições pode mudar; confira a página de cada curso;
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