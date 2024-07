Rayssa Leal explica mensagem religiosa em Libras nas Olimpíadas

Rayssa Leal, medalhista de bronze no skate street feminino, fez um gesto que chamou a atenção do público antes da apresentação de domingo (28/7). A brasileira, que é cristã, mandou uma mensagem bíblica em Língua Brasileira de Sinais (Libras) ao ser filmada pelas câmeras oficiais das Olímpiadas de Paris 2024. "Jesus é o caminho, a verdade e a vida", disse Rayssa.

Apesar do Comitê Olímpico Internacional proibir mensagens de cunho político ou religioso nas competições, Rayssa Leal afirmou que o gesto é muito importante para ela.

"Eu fiz porque faço em todas as competições. Para mim é importante, eu sou cristã, acredito muito em Deus. Ali eu pedi forças e mandei uma mensagem para todo mundo, que realmente Deus é o caminho, a verdade e a vida. Fiz em língua de sinais, porque provavelmente o microfone não ia pegar a minha voz, então foi o meio que achei de comunicar com todo mundo", explicou a atleta ao Uol.

Veja o gesto:

Viraliza o vídeo da skatista Rayssa Leal, 16 anos, medalha de bronze neste domingo (28) em Paris, expressando em libras: “Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida”.



Com a mensagem em libras, Rayssa, que é evangélica, conseguiu driblar a proibição de mensagens religiosas nos Jogos. pic.twitter.com/yjSrYt4072 — Eliana Lima (@elianalima) July 28, 2024

Na final, a brasileira terminou a fase de voltas em quinto lugar, com 71.66 pontos. No entanto, no momento das manobras ela se recuperou e bateu o próprio recorde na segunda tentativa, com 92.88.

Rayssa errou a primeira, a terceira e a quarta tentativas. Na última, conseguiu um 88.83 e garantiu o bronze em Paris. O pódio teve uma dobradinha japonesa: ouro para Coco Yoshizawa, que bateu o recorde de Rayssa, tirando 96,49, a maior nota da prova, e Liz Akama, com a medalha de prata.