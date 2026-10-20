Avião que capturou Maduro esteve no Brasil para exercício militar e já deixou o país. - (crédito: Reprodução/Comprova )

É falso que o avião usado pelo governo dos Estados Unidos na captura de Nicolás Maduro esteja no Brasil para levar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição. A alegação circula em um post publicado neste sábado (3/10). A publicação dá a entender que a aeronave seria usada para levar Lula aos Estados Unidos caso ele perca a eleição no primeiro turno e haja uma tentativa de golpe.

O empresário e influenciador Pablo Marçal publicou o conteúdo no Instagram com a legenda “Se tiver golpe, já sabe”. Mas as imagens do avião dos Estados Unidos foram tiradas de contexto. Contatada pelo Comprova por telefone, a Força Aérea Brasileira (FAB) afirmou que o avião esteve no Brasil para um exercício militar e retornou aos Estados Unidos em 24 de setembro.

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Segundo o G1, o avião Lockheed Martin HC-130J Combat King II esteve na Base Aérea de Campo Grande (MS) para “simular operações de resgate e apoio em áreas de difícil acesso, em um cenário de guerra não convencional”. Ou seja, diferentemente do que o post viral – que teve mais de 12 milhões de visualizações até a publicação deste texto –, o avião não está no Brasil neste domingo (4).

O post mescla imagens da base aérea com um trecho que mostra a jornalista Clarissa Oliveira, da CNN Brasil, dando a notícia sobre a vinda da aeronave. A reportagem foi exibida em 25 de setembro.

Quem criou a postagem e qual é o seu interesse na disseminação do conteúdo?



Marçal tem mais de 13,9 milhões de seguidores no Instagram. Nestas eleições, ele está apoiando o opositor de Lula, Flávio Bolsonaro (PL). Entre os posts recentes dele há, por exemplo, uma imagem do presidente norte-americano Donald Trump com a legenda, em inglês “Trump, salve o Brasil”, e outros conteúdos ligados à direita.

O empresário foi candidato à Prefeitura de São Paulo em 2024 e tentou buscar a Presidência agora em 2026, mas foi impedido pela Justiça Eleitoral. Ele está inelegível até 2032 por decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo ligada a irregularidades em sua campanha à Prefeitura.

Quais táticas de persuasão foram utilizadas pela publicação?

Além da descontextualização – imagens de fim de setembro são usadas como se fossem atuais –, o post se vale da falsa validação de jornalistas ao publicar um trecho da apresentação de uma reportagem da CNN Brasil. Ao fazer isso, a publicação ganha uma aparência de “notícia”, omitindo assim a teoria conspiratória inventada no conteúdo (de que o avião que levou Maduro capturaria Lula).

O post também faz uso de ironia, sarcasmo e ameaça, com a legenda “Se tiver golpe, já sabe”, incitando o medo e transmitindo uma falsa sensação de poder ou de proteção militar externa.

Fontes que consultamos: O Comprova fez uma busca reversa das imagens exibidas no vídeo, além de elencar notícias sobre o episódio envolvendo uma das aeronaves utilizada na captura do ex-ditador venezuelano Nicolás Maduro, que esteve na Base Aérea de Campo Grande (BACG), no Mato Grosso do Sul, para participar de um exercício operacional. Além disso, o Comprova analisou a reportagem que exibe imagens da jornalista Clarissa Oliveira da CNN Brasil, citada no vídeo.

Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre as publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.

Outras checagens sobre o tema: Pablo Marçal teve outro post verificado pelo Comprova sobre as eleições publicado neste domingo. O conteúdo é sobre postagem que gera confusão sobre gráfico do mercado de apostas e pesquisa eleitoral. E o Aos Fatos verificou que vídeos não mostram movimentação militar americana em solo brasileiro para eleições.