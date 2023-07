Vídeo flagra momento em que fisiculturista morre ao tentar levantar 210kg

CB Correio Braziliense

Vicky era bem conhecido na comunidade de fisiculturismo de Bali, compartilhando vídeos de seus treinos e competições - (crédito: Reprodução redes sociais)

Um fisiculturista de 33 anos morreu ao tentar fazer agachamentos com um peso de 210kg. O caso ocorreu no último dia 15 de julho, na Indonésia. Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento exato em que a carga pressiona a nuca de Justyn Vicky, quebrando seu pescoço e fazendo com que o homem caia inconsciente no chão.

Após o acidente, o atleta foi levado às pressas para um hospital local na ilha de Bali, com o pescoço quebrado e compressão crítica dos nervos vitais que conectam seu coração e pulmões. De acordo com informações do site Asia News, Vicky morreu logo após uma operação de emergência, apesar dos esforços dos cirurgiões.

Ünlü fenomen Justyn Vicky kald?rd??? halterin alt?nda kalarak can verdi!



pic.twitter.com/FQ7uHcdoJr — Levent Ustaba?? ???????? (@narvent) July 21, 2023

A academia Paradise Bali, onde o atleta treinava para as competições, escreveu uma nota lamentando a tragédia. “Para o nosso querido Justyn, seu impacto em nossas vidas é imensurável”. Vicky era bem conhecido na comunidade de fisiculturismo de Bali, compartilhando vídeos de seus treinos e competições.