Avião bate em poste, capota e explode no Chile

Um avião no Chile capotou após bater a asa em um poste de uma rodovia e explodiu no ar. A aeronave voava em baixa altitude e era usada para combate a incêndios florestais.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento que o avião acerta um poste próximo à cidade de Talca. O caso aconteceu na segunda-feira (15/1).

O piloto foi resgatado das chamas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.



A Corporação Nacional Florestal (Conaf) confirmou que o avião trabalhava para eles no momento do acidente e lamentou a morte do piloto. O modelo era Turbo Trush e era operado pela empresa aérea Air Andes SPA.

Video of a Cessna 188 Ag Wagon crashing in Talca, Chile, after hitting power lines, on 15/01/2024.#planespotting pic.twitter.com/vHPLiZjSD8 — OSINT (Uri) ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? (@UKikaski) January 16, 2024