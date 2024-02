Zoo dos EUA descobrem 70 moedas dentro de estômago de jacaré albino

A equipe do Henry Doorly Zoo and Aquarium, de Omaha, Nebraska, fez uma descoberta durante os exames de saúde de rotina de seus 10 jacarés. No estômago de um deles, um jacaré americano leucístico raro, de 36 anos, chamado Thibodaux, que tem pele branca e olhos azuis, foram achadas 70 moedas.

Um aviso foi emitido aos visitantes para que não joguem moedas em nenhum corpo d'água do zoológico. "Qualquer moeda solta pode ser trocada por uma moeda de lembrança em uma das várias máquinas espalhadas pelo zoológico ou em nosso poço de moedas localizado no átrio do Desert Dome", escreveu o zoológico no Facebook.

Em resposta aos comentários na postagem, a empresa disse que o animal conseguiu comer as moedas "entre as limpezas" de seu habitat. A empresa disse que era "provável" que outros jacarés sob seus cuidados precisassem passar pelo mesmo procedimento.

Jacaré em um zoológico dos EUA teve 70 moedas removidas de seu estômago (foto: Zoológico Henry Doorly)

Todas as moedas foram removidas com sucesso de Thibodaux e ele está de volta ao seu espaço.

"Com a ajuda de seu treinamento, Thibodaux foi anestesiado e entubado para que pudéssemos manejá-lo com segurança durante o procedimento", disse Christina Ploog, a veterinária que conduziu o procedimento ao Sky News.

"Um tubo de plástico foi colocado para proteger sua boca e passar com segurança as ferramentas usadas para acessar as moedas, como uma câmera que nos ajudou a orientar a recuperação desses objetos”, comentou Plogg sobre o procedimento.

Jacaré em um zoológico dos EUA teve 70 moedas removidas de seu estômago (foto: Zoológico Henry Doorly)