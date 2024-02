Homem ateia fogo em si mesmo em frente à embaixada de Israel nos EUA

Um homem ateou fogo em si mesmo, no domingo (25/2), em frente à embaixada de Israel em Washington, nos Estados Unidos. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros local e levado a um hospital próximo com ferimentos graves e permanece em estado de saúde crítico. As informações são do jornal norte-americano The New York Times.

O homem seria um membro da Força Aérea dos EUA, mas não teve a identidade revelada. Ele transmitiu o ato ao vivo no Twitch. “Não serei mais cúmplice do genocídio. Estou prestes a me envolver em um ato extremo de protesto", disse. Em seguida, enquanto estava parado em frente aos portões da Embaixada, ele largou o celular e filmou banhando-se em um líquido transparente de uma garrafa de metal. Então, ele ateou fogo no próprio corpo, gritou “Palestina Livre!” e caiu no chão.

O registro do momento foi removido na tarde de domingo (25/2) e foi substituído por uma mensagem que afirmava que o conteúdo violava as diretrizes do Twitch. Segundo o The New York Times, a Embaixada de Israel nos EUA tem sido palco de diversos protestos contra a guerra na Faixa de Gaza.

Alguns protestos resultaram em detenções, mas raramente em violência. Em dezembro do ano passado, um manifestante autoimolou-se em frente ao consulado israelense em Atlanta, no que a polícia local disse ter sido “provavelmente um ato extremo de protesto político”.