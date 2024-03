ONU diz ter encontrado pessoas feridas com balas em Gaza após tumulto

Representantes da Organização das Nações Unidas (ONU) afirmaram, na sexta-feira (1º/2), terem encontrado pessoas com ferimentos de bala após o ataque que deixou mais de 100 mortos em uma fila de comida na Cidade de Gaza, na quinta-feira (29/2). Autoridades israelenses negaram a responsabilidade e o Exército citou que os moradores morreram pisoteados durante a distribuição de ajuda humanitária.

Uma equipe da ONU visitou o hospital Al-Shifa e levou medicamentos, vacinas e combustível para ajudar a garantir que as instalações médicas continuem funcionando. "Este hospital está tratando mais de 200 pessoas que ficaram feridas ontem. Vimos pessoas com ferimentos de bala. Vimos amputados e vimos crianças de até 12 anos que ficaram feridas ontem", disse o chefe do subescritório do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (Ocha) em Gaza, Georgios Petropoulos.

"We have seen people with gunshot wounds. We have seen amputees and ... children as young as 12 that were injured yesterday."



Our team leader in #Gaza talks about the dire situation in Shifa hospital, which is treating more than 200 people injured in yesterday's tragic incident. pic.twitter.com/7ba0w3xgzc