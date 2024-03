Após PIB crescer 2,9%, Lula, Dilma e Haddad encontram diretora do FMI

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nesta segunda-feira (4/3) com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Também participam o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a presidente do New Development Bank (NDB), o "Banco do Brics", Dilma Rousseff.

A reunião ocorre no Palácio do Planalto. Georgieva veio ao Brasil na semana passada para participar de encontro de ministros das Finanças e presidentes de Bancos Centrais do G20, que reúne os 20 países mais ricos do mundo.



Lula vem defendendo a reforma dos organismos financeiros internacionais, como o próprio FMI e o Banco Mundial, além do refinanciamento das dívidas de países mais pobres. O encontro também ocorre após divulgação do resultado do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, que cresceu 2,9% em 2023 e recolocou o Brasil entre as 10 maiores economias do mundo.

Reunião com banco asiático

Em sua fala durante a reunião do G20, a diretora do FMI afirmou que a economia brasileira "continua a se sair bem" e elogiou a iniciativa do ministro Haddad para priorizar a transição para uma economia verde. Para Georgieva, o enfrentamento às mudanças climáticas ainda está lento no mundo e, apesar de uma perspectiva de melhora na economia global, ainda é preciso ficar vigilante.

Lula, Dilma e Haddad também devem se reunir hoje com o presidente do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura (AIIB, na sigla em inglês), Jin Liqun, logo após o encontro com Georgieva. A instituição é o segundo maior banco multilateral do mundo.