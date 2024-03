Leão arranca garganta de leoa em zoológico na Bélgica

Durante a apresentação para um programa de reprodução em um zoológico na Bélgica, um leão arrancou a garganta de uma leoa na frente de funcionários. O caso aconteceu nesta quinta-feira (14/3).

O macho Nestor e a fêmea Maya estavam se acostumando com o cheiro um do outro atrás das grades do Bellewaerde Park. O macho havia sido transferido recentemente do Zoológico da Antuérpia para Ypres, em Flandres Ocidental, como parte de um programa de reprodução de espécies ameaçadas de extinção.

O predador de 12 anos foi inicialmente destinado a acasalar com duas leoas tchecas, as irmãs Maya e Numa. Os animais tiveram a oportunidade de se adaptar à presença um do outro por trás de uma barreira durante alguns dias, e os funcionários do zoológico não viram sinais de agressão entre os leões.

Na quinta-feira, a equipe decidiu que era hora de deixar Nestor e Maya saírem juntos, sem grades entre os dois.

De acordo com o zoológico, as coisas estavam indo bem quando os dois ficaram frente a frente pela primeira vez, mas isso mudou logo depois. Eles começaram a brigar e Nestor mordeu Maya na garganta", disse o porta-voz Filip Van Dorpe à mídia local.

Os funcionários do zoológico tentaram salvar a leoa ferida, mas já era tarde demais. Van Dorpe expressou sua decepção com o incidente, chamando-o de "muito infeliz". "Eles continuam sendo animais selvagens, e é claro que isso também acontece na natureza. Lamentamos profundamente o ocorrido, todos em Bellewaerde estão arrasados. Passamos do orgulho à tristeza em um dia".