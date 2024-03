Pelo menos 18 pessoas morreram na tentativa de recuperar a ajuda humanitária lançada no norte da Faixa de Gaza. De acordo com anúncio feito nesta terça-feira (26/3) por autoridades locais, 12 pessoas morreram afogadas no mar e outras seis em um tumulto no local. O caso ocorreu na segunda-feira (25/3), na costa perto de Beit Lahia, com pacotes de mantimentos lançados por aviões dos Estados Unidos.

Israel controla a entrada de qualquer ajuda por via terrestre pela passagem de Rafah, fronteira com o Egito, fazendo com que muitos países optem por lançar auxílio por aeronaves.

Por meio de um vídeo que circula no X (antigo twitter) é possível ver o momento em que vários Palestinos, na tentativa de conseguir coletar a ajuda, correm em direção ao mar enquanto caixas caiam de paraquedas.



13 Gazans drowned while trying to get help that was dumped into the sea in the north of the strip yesterday



Several Gazans drowned in the sea near Beit Lahia, others were injured when they tried to retrieve boxes of humanitarian aid that had fallen into the water - media. pic.twitter.com/WXgPHCTNtr