Inés Guardiola, advogada de Daniel Alves, sugeriu que o jogador instale câmeras de segurança na mansão onde mora por conta da ex-esposa, Joana Sanz. A recomendação se dá porque a modelo não está disposta a reatar o casamento.

No início do processo, a modelo tornou pública a sua intenção de se divorciar do ex-jogador, mas acabou por mudar de opinião, ficando do lado dele e chegando mesmo a testemunhar a seu favor. Mas mudou de opinião depois do processo.

Até o momento, o reencontro entre Daniel Alves e Joana ainda não aconteceu.

“Joana Sanz não apareceu em nenhum momento na casa. Estava lá quando o Daniel Alves não estava, mas depois de ele sair da prisão e mudar-se para lá, não apareceu e não vai aparecer. Não houve reconciliação e parece que ela não tem qualquer intenção de regressar à casa ou de estar com ele”, noticiou o jornal espanhol Así es la vida.

Daniel foi condenado a quatro anos e meio de prisão por agressão sexual a uma jovem em uma casa de shows em Barcelona, em 30 de dezembro de 2022. Ele foi libertado nesta semana após pagar uma fiança de 1 milhão de euros, cerca de R$ 5,4 milhões.