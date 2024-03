Vídeo mostra 'tornado' no rio Tejo, em Lisboa; veja

Por conta das fortes chuvas em Lisboa nos últimos dias, uma tromba d'água, que se assemelha a um tornado, se formou no rio Tejo, próximo à ponte Vasco da Gama, em Lisboa. Um vídeo que circula no X (antigo twitter) registra o momento que ocorre o fenômeno.



De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as chuvas vão afetar o tempo em Portugal nos próximos dias.



"Prevê-se precipitação persistente, por vezes forte e acompanhada de trovoada, pelo menos até ao domingo de Páscoa. Essa precipitação será frequentemente sob a forma de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela e das serras do extremo Norte, podendo em alguns períodos baixar a cota a rondar os 1.000 metros de altitude", diz o IPMA.



Ainda conforme o Instituto, “serão registradas temperaturas máximas entre 15° e 20° na região Sul, sendo entre 10 e 15°C na generalidade do Norte e Centro, e inferiores no nordeste transmontano e nas terras altas, onde em diversos dias não deverão superar os 10°C. As temperaturas mínimas deverão situar-se entre 5 e 10°C em boa parte do território, sendo em alguns locais do interior Norte e Centro entre 0 e 5°C, podendo ser pontualmente inferiores nas terras altas", explica.



O mar também sofrerá alterações com as chuvas. Segundo o IPMA, é prevista uma agitação marítima forte localizada na costa ocidental até o dia 30 (sábado). “Sendo o período mais crítico até à madrugada até o dia 29, onde se esperam ondas entre cinco e sete metros de altura significativa, podendo atingir uma altura máxima de 12 metros”, relata.

Veja o vídeo: