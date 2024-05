Chefe do Exército do Irã ordena investigação sobre morte de presidente

O chefe das Forças Armadas do Irã, Mohammad Bagheri, ordenou a abertura de uma investigação sobre a causa do acidente de helicóptero que matou o presidente Ebrahim Raisi. Além dele, morreram o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, o governador da província do Azerbaijão Oriental, o principal imã da região, o chefe de segurança do presidente e três integrantes da tripulação. Os corpos dos passageiros foram encontrados nesta segunda-feira (20/5).

Segundo a agência de notícias iraniana Tasnim, especialistas técnicos e uma delegação chefiada por um comandante militar vão até o local do acidente. A aeronave caiu em uma região montanhosa, após enfrentar chuva e neblina intensa.

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, designou o primeiro vice-presidente, Mohammad Mokhber, como presidente interino e anunciou cinco dias de luto no país pela morte de Ebrahim Raisi. Eleito em 2021, Raisi era considerado um dos favoritos para suceder Khamenei, de 85 anos. Ele era visto como um político ultraconservador.