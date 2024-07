Donald Trump explica por que pediu para pegar sapatos após atentado

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump explicou o motivo de ter pedido ao menos cinco vezes para pegar os sapatos após sofrer uma tentativa de assassinato durante um comício na Pensilvânia. Durante uma entrevista aos repórteres do The Washington Examiner e do New York Post nesta segunda-feira (15/7), o político relembrou o ocorrido e disse que “deveria estar morto” e relatou que segundo “médico do hospital disse que nunca viu nada parecido com isso, ele chamou de milagre.”

Trump fazia um discurso para seus eleitores no momento em que os disparos foram realizados, o atingindo de raspão na orelha. Na sequência, o candidato presidencial republicano foi escoltado por seguranças e retirado do local. Imagens que circularam na internet mostram o ex-presidente ensanguentado erguido pelos agentes e repetindo cinco vezes: "Deixa eu pegar meus sapatos".



Questionado pelos repórteres, Trump explicou a frase que repercutiu. “Os agentes me atingiram com tanta força que meus sapatos saíram, e eles estavam apertados”.



Motivação dos disparos



A motivação do atirador que tentou assassinar Donald Trump permanece desconhecida. Durante o incidente, Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, foi morto pelo Serviço Secreto. O FBI afirmou acreditar que Crooks, que transportava materiais para fabricação de bombas no carro que dirigiu até o comício, agiu sozinho.

Um homem de 50 anos, presente no comício, também foi atingido pelos disparos e outros dois homens, de 57 e 72 anos, ficaram gravemente feridos, mas estavam em condição estável até a noite de domingo (14/7).