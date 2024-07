Kamala é "antítese" de Trump e mais competitiva do que Biden, diz especialista

O presidente Joe Biden deixou a disputa pela reeleição nos Estados Unidos, no domingo (21/7), e deu início a uma nova fase da corrida eleitoral pela Casa Branca, marcada para ser concluída em 5 de novembro deste ano. O Partido Democrata ainda não anunciou quem vai substituir Biden na disputa contra Donald Trump, mas a vice-presidente do país, Kamala Harris, recebeu apoio do companheiro de chapa e parte como favorita para ocupar a vaga.

O CB.Poder, uma parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília, desta segunda-feira (22/7), recebeu João Carlos Souto, professor de direito constitucional e autor do livro Suprema Corte dos Estados Unidos. Em entrevista aos jornalistas Carlos Alexandre de Souza e Ana Maria Campos, o especialista avaliou a competividade de Kamala e como o Partido Democrata deve se portar nas próximas semanas.

Para Souto, Kamala é "uma antítese de Trump", o que a dá chances de ganhar as eleições, "embora não seja a melhor candidata do Partido Democrata". "Se fosse, todos do partido já teriam apoiado. Ela é mais competitiva que o Biden, mas não é a candidata mais competitiva do Partido”, completa.

Souto argumenta que os governadores Gavim Newsom, da Califórnia, e Josh Shapiro, da Pensilvânia, seriam candidatos mais competitivos para derrotar o ex-presidente Donald Trump. “Eu tenho até a minha chapa ideal. O Josh Shapiro ou o Gavim Newson como candidatos à presidência e, como candidato à vice, o senador da Geórgia Raphael Warnock, que fala muito bem e é um homem negro”.

No entanto, alguns dos principais candidatos democratas apontados para substituir Biden anunciaram, nesta segunda-feira, apoio à candidatura de Harris. Os governadores Gavim Newsom (Califórnia), Josh Shapiro (Pensilvânia), JB Pritzker (Illinois), Phill Murphy (Nova Jersey) e Gretchen Whitmer (Michigan), além de Pete Buttigieg, secretário de Transportes, endossaram a candidatura de Kamala, em um sinal de que não vão disputar a posição. Além destes, Nancy Pelosi, que é ex-presidente da Câmara dos Estados Unidos e um dos nomes mais fortes do Partido Democrata, anunciou apoio à candidatura de Kamala Harris.



“Oficialmente, vi a força e a coragem de Kamala Harris como uma defensora das famílias trabalhadoras, lutando principalmente pelo direito de escolha da mulher. Pessoalmente, conheço Kamala Harris há décadas como alguém enraizada em valores fortes, fé e compromisso com o serviço público. Politicamente, não se engane: Kamala Harris, como uma mulher na política, é brilhantemente astuta — e tenho plena confiança de que ela nos levará à vitória em novembro”, reiterou Pelosi.



Mesmo com o apoio da ala democrata, Donald Trump classificou Kamala como uma candidata fraca e mais fácil de derrotar do que Joe Biden. Souto discorda dessa visão. “Eu atribuo isso à misoginia. Existe uma percepção do Partido Republicano de que há uma resistência a uma candidata mulher por parte do eleitorado daqueles estados que definem as eleições. Mas eu não creio que a Kamala seja mais fácil de derrotar que o Biden”, argumenta.



Souto argumenta que uma das principais qualidades de Harris é o poder durante os debates. “Ela é uma excelente debatedora. A performance dela durante os debates pode ser significativa na hora da disputa”, ressalta.



Confira a íntegra da entrevista

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori