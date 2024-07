Trump desmerece Kamala Harris: "Fracassada e insignificante"

O ex-presidente e candidato do Partido Republicano, Donald Trump, usou sua rede social Truth Trump para ironizar a democrata Kamala Harris e o presidente norte-americano, Joe Biden. Segundo ele, os adversários dele utilizam fake news para transformar o "pior presidente" norte-americano em herói e Kamala em uma "grande" líder. Sem meias palavras, atacou o estilo da sua provável adversária, dando a entender que ela abrirá os Estados Unidos para os imigrantes.

"Estão fazendo o possível para transformar o pior presidente da história do nosso país em um 'líder brilhante e heroico'", disse Trump, acrescentando que "ele foi heróico porque desistiu". "(Querem transformar) Kamala Harris de uma vice-presidente totalmente fracassada e insignificante para uma futura 'grande presidente'. Não, simplesmente não funciona assim."

Na Truth Trump, sem ser direto, ele relembrou as críticas que faz ao Partido Democrata de ser muito flexível à imigração, contrariamente ao que defende o Partido Republicano de endurecer e fechar as fronteiras. "Kamala, nossa horrível incompetente czar de fronteira", afirmou ele, que não teve eventos públicos de campanha, nesta segunda-feira, diferentemente do seu vice JD Vance, que passou o dia em Ohio, berço republicano.

Trump aproveitou para postar supostos resultados de pesquisas de intenção de voto, nas quais estaria muitos pontos à frente de Kamala. Na imprensa norte-americana, não houve menção a essas pesquisas.

Golpe e imprensa

Trump e o candidato a vice-presidente republicano criticaram o Partido Democrata, acusando os democratas de liderar um "golpe" contra Biden. Quando perguntado como avaliava se a pressão pela desistência do democrata na corrida à Casa Branca foi um "golpe contra Joe Biden", Trump respondeu calmamente "mais ou menos".

Porén, Vance foi mais enfático: "Sim, acho que sim". "Se Joe Biden não pode concorrer à Presidência, ele não pode servir como presidente", reagiu o candidato a vice-presidente.

A imprensa norte-americana traz uma série de análises sobre a eventual disputa entre Trump e Kamala. Para o The Guardian, é importante comparar as diferenças de idade: o republicano tem 79 anos, enquanto a democrata está com 59. O republicano passou a ser o mais velho na corrida presidencial, colocando em xeque também questões relacionadas à saúde, uma ironia , considerando que o próprio tripudiou Biden por ser idoso e supostamente apresentar problemas de saúde.

O jornal Washington Post publicou artigos em que trata dos contrastes de estilo e posições entre Trump e Kamala, além de querer "subverter a democracia norte-americana" ao insistir que ele seria o único nome possível para uma disputa à corrida presidencial. Ambos os jornais bastante críticos ao republicano.

Postagens

Com 7,3 milhões de seguidores, o ex-presidente e candidato do Partido Republicano, Donald Trump, mantém sua rede social, a Truth Trump. A seguir, as postagens mais expressivas dele nesta segunda-feira (22):

"Eles estão fazendo fake news para transformar o pior presidente da história do nosso país em um 'líder brilhante e heroico'. Ele foi heroico porque desistiu... E Kamala Harris de uma vice-presidente totalmente fracassada e insignificante para uma futura 'grande presidente'."

"Joe Biden será considerado o pior presidente da história dos Estados Unidos. Kamala, nossa horrível e incompetente czar da fronteira, será a pior."





