Morre aos 46 anos ex-apresentadora que abandonou TV para ser bombeira

A ex-apresentadora da BBC, Beccy Barr, que abandonou a carreira na televisão para seguir o sonho de ser bombeira, morreu nesta segunda-feira (22/7), aos 46 anos. A notícia foi dada no perfil de Becky no X, antigo Twitter.

Segundo informações, ela morreu de maneira pacífica após lutar contra um câncer abdominal, no qual tratava desde 2023. Ela estava internada no St John's Hospice, na Inglaterra.

"Estou compartilhando a triste notícia de que Beccy faleceu pacificamente esta manhã. Ela passou os seus últimos dias em @SJHospice que prestou o cuidado mais digno e compassivo a Beccy e toda a sua família. As doações para o hospício podem ser feitas em memória de Beccy", disse a publicação.

I’m sharing the very sad news that Beccy passed away peacefully this morning. She spent her last few days at @SJHospice who provided the most dignified & compassionate care to Beccy & her whole family. Donations to the hospice can be made in Beccy’s memory. ?? pic.twitter.com/5IPhipzAY8