Vizinho é acusado de matar casal de idosos em resort de nudismo na Califórnia

Michael Royce Sparks, 62 anos, é acusado pela polícia do estado da Califórnia de ter matado os vizinhos Daniel Menard, 79 anos, e Stephanie Menard, 73 anos. O casal estava desaparecido desde 25 de agosto. A investigação mostrou que restos humanos foram encontrados embaixo da casa de Sparks. Os três moravam em um resort de nudismo Olive Dell Ranch.

O casal foi visto pela última vez no dia 24 de agosto. Quem relatou o desaparecimento foi um amigo do casal, após Daniel e Stephanie não terem comparecido à uma cerimônia religiosa.



De acordo com Rachel Tolber, chefe de polícia de Redlands, foi por meio de uma ligação, feita por um parente de Sparks, que a polícia chegou à suspeita de que o vizinho havia assassinado o casal.



Carl Baker, porta-voz do Departamento de Polícia de Redlands, disse que o acusado estava escondido e armado no porão da casa quando a polícia chegou. Os policiais tiveram que destruir parte das paredes para chegar até o suspeito, que tentou atirar em si mesmo, porém a arma falhou. Sparks se rendeu depois de negociações. Com a ajuda de cães farejadores, policiais encontraram restos mortais debaixo da casa no dia seguinte à prisão do suspeito.



A bolsa de Stephanie e os celulares dos dois estavam dentro da casa em que moravam. Autoridades revelaram que o carro do casal estava destrancado na mesma rua em que viviam.



De acordo com outra vizinha do casal, Tammie Wilkerson, Sparks odiava Stephanie e Daniel. O motivo seria uma árvore que era mantida entre as casas.



Até o momento, ainda não foi confirmada a identidade das duas vítimas encontradas debaixo da residência de Michael. Mas, pelas circunstâncias, a polícia acredita que seja o casal desaparecido.