TikTok usa IA para lançar campanha educativa sobre uso da tecnologia

O TikTok lança, na manhã desta quinta-feira (19/9), uma campanha de conscientização sobre o uso da inteligência artificial . A ação, de acordo com a empresa, divulgará dois vídeos produzidos com a ajuda de IA, apresentando diferentes cenários e personagens que mostram ao público as ferramentas do TikTok desenvolvidas para auxiliar a comunidade a navegar por conteúdos produzidos a partir da tecnologia.

Segundo André Marques, líder de Branding e Criação do TikTok nas Américas, a campanha terá o objetivo de promover o uso da inteligência artificial de forma criativa e segura. “Essa campanha foi criada para que as pessoas dediquem alguns segundos a entender como lidar com a IA Generativa e navegar de forma segura, observando rótulos e denunciando conteúdos não identificados”, destaca.

Como serão os vídeos

Segundo o TikTok, os filmes sobre o uso da IA mostrarão aos usuários como localizar os rótulos de IA nos conteúdos, que podem ser aplicados por criadores e marcas usando ferramentas da plataforma. O objetivo, ainda de acordo com a empresa, é incentivá-los a interagir de forma consciente com o conteúdo que encontram.

Além disso, o próprio TikTok busca realizar a rotulagem automática de conteúdos gerados por ferramentas da própria plataforma ou importados de outras.

Denúncia

Desenvolvida em parceria com a organização de direitos humanos WITNESS , a campanha de conscientização sobre o uso da IA também incentivará que usuários do TikTok denunciem conteúdos que, embora não estejam creditados como tal, pareçam oriundos de inteligência artificial.

O conteúdo reportado será revisado pela moderação da rede social, que poderá, então, tomar as medidas necessárias de acordo com as Diretrizes de Comunidade do TikTok.