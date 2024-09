Golpistas se passam por Brad Pitt e dão golpe de R$ 2 milhões em mulheres

A operação para encontrar os suspeitos começou em agosto de 2023. Fontes policiais afirmam que os criminosos estudavam as redes sociais das vítimas para traçar um perfil psicológico - (crédito: Paramount Pictures/Divulgação)

Nesta segunda-feira (23/9) a polícia espanhola prendeu cinco pessoas suspeitas de aplicar golpes on-line, causando prejuízo de 325 mil euros em duas mulheres. Os suspeitos entravam em fóruns direcionados aos fãs de Brad Pitt, se passavam pelo ator e mandavam mensagens para as vítimas — com a intenção de que elas criassem um laço sentimental e caíssem no golpe.

As vítimas acreditavam que mantinham uma relação amorosa com Brad Pitt através de mensagens. Os criminosos pediam que as mulheres investissem em projetos que nunca existiram. Uma das vítimas mora em Andaluzia, na Espanha, e fez uma transferência de 175 mil euros, enquanto a outra transferiu 150 mil euros. Convertendo em reais, o valor chega a quase R$ 2 milhões.

A operação para encontrar os suspeitos começou em agosto de 2023. Fontes policiais afirmam que os criminosos estudavam as redes sociais das vítimas para traçar um perfil psicológico. Assim, os suspeitos descobriram que as mulheres eram pessoas consideradas vulneráveis, em estado depressivo e carência afetiva.

Em 2022, um caso semelhante ocorreu com uma moradora de Granada, cidade da Espanha. Ela perdeu 170 mil euros após transferir quantias para um golpista que se passava por Brad Pitt.

