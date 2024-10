78 pessoas morrem após barco superlotado virar em lago no Congo

Barco teve como início do trajeto o porto de Minova, localizada na província de Kivu do Sul, e estava a caminho de Goma, ao leste de Congo - (crédito: Reprodução/Facebook Daniel Byamukama)

Um barco que transportava 278 pessoas virou no Lago Kivu, localizado na República do Congo, na África Central. Até o momento foram confirmadas 78 mortes, mas ainda há muitos desaparecidos. O acidente ocorreu na quinta-feira (3/10).

Leia também: Bomba americana da 2ª Guerra explode em aeroporto japonês e abre cratera

Para a agência de notícias Reuters, o governador da província de Kivu do Norte, Jean Jacques Purisi, afirmou que levará no mínimo três dias para que se tenha certeza do número total de mortos.

O barco iniciou trajeto no porto de Minova, localizada na província de Kivu do Sul, e estava a caminho de Goma, ao leste de Congo.

Leia também: Brasileira morta em Portugal estava com teste de gravidez no bolso

Comerciantes de alimentos têm optado pelo transporte aquário por causa dos combates entre as forças armadas e os rebeldes do M23, que tornaram as estradas das cidades de Goma e Minova extremamente perigosas.

Investigações foram iniciadas para descobrir o que causou o acidente. Segundo Purisi, a falta de equipamentos adequados — como coletes salva-vidas —, a superlotação e a negligência podem ter contribuído para a tragédia.

*Estagiário sob a supervisão de Pedro Grigori