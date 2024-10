"Por poder, Netanyahu mata", diz Lula

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e a primeira-dama 'Janja' caminham na pista após a chegada de cidadãos brasileiros fugindo do conflito entre Israel e o Líbano, na Base Aérea de São Paulo em Guarulhos, estado de São Paulo, Brasil, em 6 de outubro de 2024. - (crédito: NELSON ALMEIDA / AFP)

Ao recepcionar os 229 brasileiros repatriados ontem, em São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, é movido pela vingança e causa danos irreparáveis por causa desse sentimento. "Nós tivemos uma punição muito dura contra o ato do Hamas de invadir Tel Aviv, mas nós temos uma punição muito dura contra o comportamento do governo de Israel matando inocentes, mulheres, crianças, sem nenhum respeito com a vida humana. É uma forma que o Netanyahu encontrou para ficar no poder. É se vingar dos palestinos."

Para Lula, a ação política de Netanyahu se sobrepõe à preocupação social. "Não leva em conta a necessidade de evitar que o povo seja a vítima". Em seguida, ele acrescentou: "As vítimas são nossas mulheres, nossas crianças, porque a gente não perde só a vida, perde escola, hospital, uma série de coisas que trariam tranquilidade."

"Juntos lutaremos e juntos venceremos", defende premier israelense após ataques no sul do Líbano neste domingo (6/10) (foto: AFP)

O presidente reiterou que fará o possível para ajudar a todos os brasileiros que desejam deixar o Líbano para escapar dos conflitos. "Enquanto tiver um companheiro, seja ele brasileiro ou parente de brasileiro lá no Líbano, vamos buscar porque não deixamos ninguém para trás. A gente vai tentar trazer todos aqueles que quiserem vir", afirmou.

*Estagiário sob supervisão de Carlos Alexandre