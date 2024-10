Eliezer e Viih Tube lamentam morte de gato de estimação

Eliezer, ex-BBB, usou as redes sociais para compartilhar a dor pela perda de seu gato de estimação. "Ele nos escolheu como família e me escolheu como dono, pai," disse Eliezer, que encontrou o felino logo após se mudar para uma nova casa em um condomínio fechado em São Paulo.

O influenciador revelou que desenvolveu uma rotina diária com o gato, sempre certificando-se de que ele estivesse seguro e alimentado antes de dormir. "Agora ficou a saudade e lembranças do meu casca de bala. Vai com Deus," completou, demonstrando sua profunda tristeza com a partida do companheiro.

A perda afetou não só Eliezer, mas também sua esposa, Viih Tube, que usou suas redes para expressar seu luto. O casal, que além do gato também tem outros pets, compartilhou memórias e momentos de carinho que viveram com o animal.

Viih Tube explicou que respeitou o tempo de Eliezer para se sentir pronto para falar sobre a perda. "Ainda estamos todos sofrendo muito, um luto horrível, não sei descrever, parece que é mentira," confessou, destacando o vínculo especial que o marido tinha com o pet.

Para Viih Tube, o gato era muito mais do que um animal de estimação. "Você fará muita falta esperando a Lua na portinha dela, deitando com a gente, brincando com os cachorros," escreveu, referindo-se à filha Lua, de 1 ano, que também tinha um carinho especial pelo felino.

O casal prometeu manter vivas as memórias do gato para a pequena Lua. "Deixarei fotos para Lua também lembrar de você, ela amava o ‘minhau’," disse Viih, emocionada, ressaltando que o animal sempre será lembrado como parte importante da família que eles construíram juntos.