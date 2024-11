Milei celebra vitória de Trump: "Faça a América grande novamente"

O presidente da Argentina, Javier Milei, parabenizou Donald Trump pela vitória nas eleições dos Estados Unidos nesta quarta-feira (6/11). Por meio do X (antigo Twitter), Milei celebrou o mandato de Trump e ofereceu apoio para os Estados Unidos.

“Parabéns pela sua formidável vitória eleitoral. Agora, faça a América grande novamente. Você sabe que pode contar com a Argentina para executar sua tarefa. Sucesso e bênçãos”, compartilhou o presidente argentino, usando o lema da campanha de Trump (Make America Great Again).

.@realDonaldTrump congratulations on your formidable electoral victory.

Now, Make America Great Again. You know that You can count on Argentina to carry out your task.

Success and blessings.

Best regards,

Javier Milei ( @JMilei ) pic.twitter.com/gpOPYlxj7u