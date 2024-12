Boeing diz estar pronta para apoiar aérea coreana após acidente causar 179 mortes

Testemunhas dizem que viram foto no avião um pouco antes da aterrissagem. O acidente é o mais mortal na Coreia do Sul desde 1997, quando a queda de um avião da Korean Air Lines, em Guam, deixou mais de 200 mortos. - (crédito: Reprodução de vídeo )

A Boeing afirmou, por meio de nota, estar em contato com a Jeju Air, operadora do voo que caiu no último sábado, 28, deixando 179 mortos na Coreia do Sul. A fabricante reforçou ainda que está pronta para dar o apoio necessário à companhia aérea.

Em menos de 24 horas, a Boeing protagonizou dois incidentes envolvendo aeronaves 737-800. Além da queda na Coreia do Sul, um avião do mesmo modelo, operado pela holandesa KLM, teve que fazer um pouso de emergência no aeroporto de Sandefjord, após sofrer uma falha hidráulica.

Neste cenário, os papéis da fabricante abriram em forte baixa nesta segunda-feira, 30, chegando a beirar perdas de 5%. Contudo, as ações reduziram as quedas para cerca de 2% por volta de 17h30.

"Nossos pensamentos estão com os passageiros e a tripulação. Aos familiares que perderam seus entes queridos, expressamos nossas mais profundas condolências", destacou a Boeing na nota enviada à reportagem.

Hoje mais cedo, o Ministério dos Transportes da Coreia do Sul anunciou que planeja inspecionar as 101 aeronaves Boeing 737-800 operadas pelas companhias aéreas do país. Os padrões de segurança da Jeju Air, responsável por operar 39 desses aviões, também será revisado. Representantes do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos e da Boeing participarão das investigações.

Brasil

No Brasil, apenas a Gol opera aeronaves do modelo 737-800. A frota da aérea, composta apenas por aviões da Boeing, inclui 70 aeronaves deste tipo, segundo o release de resultados do terceiro trimestre de 2024.

Em nota, a companhia aérea afirmou que a segurança não se trata apenas de um requisito regulatório, é uma prioridade inegociável. "A segurança é o nosso valor número um e incessantemente fomentamos este tema em todas as esferas da companhia", reforçou a Gol.

A Azul não possui aeronaves Boeing na frota de transporte de passageiros, que é composta principalmente por modelos produzidos pela Airbus e Embraer. Já a Latam opera atualmente 161 aeronaves, sendo 141 da família Airbus A320, 10 Boeing 777 e 10 Boeing 787.