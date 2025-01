Saiba quem é o acusado de matar 10 pessoas no ano-novo em Nova Orleans

Um ataque durante festa de ano-novo na cidade de Nova Orleans, nos Estados Unidos, deixou 10 mortos e 30 feridos. O autor do atentado, identificado como Shamsud Din Jabbar, 42 anos, morreu após confronto com a polícia local. A identidade do homem foi confirmada em comunicado feito pelo FBI.

O atentado aconteceu por volta de 3h no horário local (6h no horário de Brasília), quando um homem de caminhonete invadiu uma festa de réveillon e atropelou os presentes. Dois policiais também foram feridos e levados para um hospital local. Autoridades afirmam que o atropelamento foi intencional e uma bomba caseira foi encontrada no interior do veículo.

Em comunicado, o FBI informou que encontrou uma bandeira do Estado Islâmico no veículo. Segundo a agência, o automóvel, uma caminhonete Ford, pode ter sido alugada pelo homem.

"É possível afirmar que ele agiu de forma intencional. Ele queria atropelar o máximo de pessoas que conseguisse. Não era um motorista embriagado, ele estava com o objetivo de atropelar as pessoas", disse agente do FBI, em pronunciamento à imprensa na manhã desta quarta-feira (1º/1). A agência investiga se ação foi um“ataque terrorista”.