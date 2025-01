Mulher que atropelou casal brasileiro na Argentina é atriz e empresária

A mulher que atropelou e matou um turista brasileiro nesta quarta-feira (1º/1) em Buenos Aires, na Argentina, é Patricia Scheuer, empresária gastronômica e atriz que atuou em novelas argentinas nos anos 1990.

O homem tinha 60 anos e morreu no local. A companheira também foi atingida e está internada com politraumatismo no Hospital Fernández, de acordo com o Consulado Brasileiro em Buenos Aires ao Correio.

Patricia é responsável por vários bares famosos da capital argentina, como o Gran Bar Danzón, o primeiro bar de vinhos da cidade, e os restaurantes Sucre e Basa.

Além disso, Patricia é atriz e interpretou papéis de vilãs em telenovelas argentinas na década de 1990. Ela também participou de uma publicidade de máquina de secar roupas popular no país.

Após deixar a atuação, tornou-se empresária do ramo gastronômico. Um de seus empreendimentos, Basa, é recomendado pelo Guia Michelin em Buenos Aires.

O acidente trágico

Conforme a polícia argentina, Patricia invadiu a calçada com seu Honda HRV, bateu em um semáforo e atropelou o casal, que esperava o sinal abrir para atravessar a rua.

O acidente ocorreu no bairro Recoleta e é investigado pela Vara Criminal 9 por homicídio e lesões.

Ao Correio, o Consulado Brasileiro em Buenos Aires informou que não recebeu nenhuma comunicação oficial das autoridades locais ou de nenhum familiar.

A reportagem também entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores em busca de mais informações. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.