Morre o fotógrafo italiano Oliviero Toscani, aos 82 anos

O fotógrafo e publicitário italiano Oliviero Toscani morreu aos 82 anos, nesta segunda-feira (13/01). Ele sofria de amiloidose, uma doença rara e incurável que cria depósitos de proteínas insolúveis nos tecidos.

Nascido em 28 de fevereiro de 1942 em Milão, Oliviero Toscani fez carreira com campanhas publicitárias para o grupo de roupas italiano Benetton — muitas delas geraram polêmicas.

Entre as criações de Toscani, estão as imagens de uma mulher negra amamentando uma criança branca (1989), de um homem moribundo sofrendo de aids e de uma freira beijando um padre (1992), vários condenados à morte nos Estados Unidos (2000) e uma garota com anorexia (2007).

Várias das campanhas do fotógrafo para a Benetton foram proibidas na Itália e em outros países.

Em 2012, um calendário apresentado por Toscani em Florença retratava 12 pênis — seguindo a exibição do ano anterior de 12 púbis femininos.

Com informações da AFP*