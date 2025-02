Deputado dos EUA diz que existem extraterrestres no fundo do mar: "Me contaram"

O deputado republicano Tim Burchett disse que existem extraterrestres no fundo do mar, em entrevista ao ex-deputado Matt Gaezt na quarta-feira (22/1).

Segundo Burchett, um almirante (que não teve nome revelado) lhe contou sobre uma nave alienígena avistada no fundo dos oceanos. "Me disseram que estava se movendo a centenas de quilômetros por hora debaixo d'água. Era tão grande quanto um campo de futebol", alegou.

O republicano tem fama de defender a existência de UAPs (fenômenos anômalos não identificados), conhecidos como OVNIs, e outras atividades alienígenas. De acordo com Burchett, o governo dos Estados Unidos oculta evidências que comprovariam a vida inteligente fora da Terra.

O deputado declarou que acredita que tudo é possível devido à "imensidão do grande universo de Deus", mas tranquilizou os americanos. "Não me preocupo que eles façam mal. Com essas capacidades, já teriam nos destruído há muito tempo", alegou.

O Congresso americano realizou reuniões para discutir objetos voadores não identificados. Em dezembro do ano passado, avistamentos de "drones misteriosos" nos céus de Nova Jersey viraram assunto da Casa Branca. Um relatório do FBI (Federal Bureau of Investigation) concluiu que os objetos voadores eram drones pilotados por controladores individuais.

Em março de 2024, o Pentágono publicou um relatório dizendo que não há provas de existência de UAPs e que avistamentos considerados suspeitos eram na verdade balões meteorológicos, aviões espiões, satélites e outros objetos comuns.

*Com informações da AFP