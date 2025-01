Trump culpa políticas de diversidade por acidente aéreo nos EUA

O presidente americano Donald Trump criticou, nesta quinta-feira (30/1), as políticas de diversidade dos ex-presidentes Barack Obama e Joe Biden. Segundo ele, essas medidas afetaram os padrões de segurança no país. A declaração do republicano foi dada em coletiva de imprensa sobre o acidente entre um helicóptero que transportava três militares e um avião que estava com 64 pessoas a bordo, em Washington. Ninguém sobreviveu.

"Eu coloquei a segurança em primeiro lugar. Obama, Biden e os democratas colocaram a política em primeiro lugar. Eles, na verdade, surgiram com uma diretiva: 'branco demais'. E queremos as pessoas que são competentes", disse Trump.

As aeronaves colidiram e caíram no rio Potomac na noite de quarta-feira (29/1). O acidente ocorreu quando o avião estava a ponto de pousar no aeroporto Ronald Reagan. Todos os pousos e decolagens foram suspensos temporariamente.

Patinadores artísticos e treinadores que retornavam dos campeonatos nacionais estavam a bordo do voo. A organização de patinação artística dos Estados Unidos disse que está "devastada pela tragédia". "Esses atletas, treinadores e familiares estavam voltando para casa do National Development Camp, realizado em conjunto com o US Figure Skating Championships em Wichita, Kansas", disse a organização.

Além disso, segundo agências de notícias russas, o casal de patinadores artísticos russos Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campeões mundiais em 1994, também estavam no avião. A informação foi confirmada pelo governo russo. "Infelizmente, vemos que os tristes relatos foram confirmados. Nossos compatriotas estavam no avião", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.

Trump confirmou que não houve sobreviventes no acidente. "Falo com vocês esta manhã em um momento de angústia para nossa nação.O trabalho agora mudou para uma missão de recuperação. Infelizmente, não há sobreviventes. Esta foi uma noite sombria e excruciante na capital da nossa nação", citou o presidente norte-americano.

Com informações da AFP*