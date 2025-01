Trump não pretende visitar local de acidente aéreo: "Quer que eu nade?"

Ao ser questionado, durante entrevista coletiva ocorrida nesta quinta-feira (30/1), sobre possível visitação ao local em que um avião da A merican Airlines e um helicóptero do Exército colidiram , na última quarta (29/1), Donald Trump respondeu “quer que eu nade?”. O acidente ocorreu sobre o Rio Potomac, próximo ao Aeroporto Internacional Ronald Reagan, e matou 67 pessoas.

Na Casa Branca, que fica a cerca de 6 km do local onde os veículos colidiram, o presidente dos Estados Unidos afirmou, um dia após o episódio, que pretende se encontrar com algumas das famílias das vítimas da tragédia, mas que não planeja visitar o lugar em que ela ocorreu.

“Eu tenho um plano para visitar, não o local”, disse. “Porque, me diga, qual é o local? A água? Quer que eu nade?”

Como consequência da maior tragédia aérea do país desde o 11 de setembro, em 2001, corpos de 60 passageiros e quatro tripulantes de uma aeronave modelo CRJ700, bem como de três soldados do Exército que estavam a bordo de um helicóptero Sikorsky H-60 Black Hawk, estão sendo retirados do Potomac.