Israel recebe lista com nomes de reféns que serão libertados no sábado

Israel recebeu os nomes dos três reféns que devem ser libertados no sábado (1º/2) pelo movimento islamista Hamas, na quarta troca de prisioneiros desde o início do cessar-fogo em Gaza.

"Israel recebeu a lista dos reféns que esperamos que o Hamas liberte do cativeiro no sábado", informou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

"Uma resposta detalhada será apresentada após a revisão da lista e de informarmos as famílias", acrescentou o gabinete de Netanyahu.

O braço militar do Hamas publicou a lista dos reféns que serão libertados no sábado, mas esta precisa ser confirmada pelas autoridades israelenses.

Um grupo de campanha israelense confirmou os nomes de três reféns que serão libertados em 1º de fevereiro, incluindo cidadãos com dupla nacionalidade americana e francesa. O Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas afirmou que os três cativos a serem libertados são o cidadão israelense Yarden Bibas, o israelense-americano Keith Seigel e o israelense-francês Ofer Kaldero.

Desde a entrada em vigor da trégua em 19 de janeiro, o Hamas, que governa a Faixa de Gaza, libertou 15 reféns.