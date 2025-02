Prato comprado por R$ 30 em brechó vale pelo menos R$ 26 mil

Um homem visitava um brechó da Goodwill em Illinois, Estados Unidos, quando resolveu conferir um prato de porcelana entre os achados. O prato poderia ser adquirido por apenas U$ 4.99, aproximadamente R$ 30, mas o que John Carcerano não sabia é que carregava uma espécie de raridade em mãos.

Ao tirar uma foto e fazer uma pesquisa pelo Google Lens, o americano descobriu um item similar no valor de U$ 4.400, equivalente a R$ 26 mil. "Eu soube em cinco minutos que tinha algo valioso. Apenas dois desses foram vendidos nos últimos 50 anos de história de leilões", disse Carcerano em entrevista à revista Newsweek.

John tem costume de visitar brechós à procura de itens valiosos. Ele encontrou o prato em um carrinho junto a outros objetos semelhantes. Feita a compra, ele levou o prato a várias casas de leilão. Ele levou o objeto até um especialista de exportação chinesa da Sotheby's, que ajudou no processo de identificação.

O especialista identificou o prato como sendo uma "bandeja retangular chanfrada heráldica chinesa de exportação" do período da dinastia Qing, por volta do ano de 1775. Com venda ele poderia conseguir um retorno de até R$ 35 mil. "O que faz meu prato se destacar é a condição: ele nunca foi usado, não tem arranhões. É imaculado", comemorou o americano. Ele revelou que ainda não sabe o destino que dará ao objeto.

*Estagiária sob supervisão de Luciana Corrêa