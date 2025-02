Estados Unidos apreendem segundo avião presidencial da Venezuela

Nesta quinta-feira (6/2), os Estados Unidos apreenderam o segundo avião presidencial da Venezuela, que se encontrava na República Dominicana. A operação foi supervisionada por Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, em meio a uma visita à ilha.

Em setembro de 2024, o primeiro avião foi apreendido na República Dominicana pelo EUA com a justificativa de violações de sanções impostas pelo país ao regime de Nicolás Maduro, controles de exportação e lavagem de dinheiro

Leia também: Marido mata a mulher e tenta dissolver corpo com ácido

A nave retida em 2025 é um Dassault Falcon 200, usado pelo governo de Maduro em viagens internacionais. Segundo a AFP, o avião estava na República Dominicana para manutenções, em um aeroporto de Santo Domingo.

A apreensão acontece em um contexto de incerteza sobre como o governo de Trump vai lidar com a Venezuela. No primeiro mandato (2017-2021), Trump teve uma conduta dura com sanções contra o governo de Maduro, que incluía um embargo ao petróleo venezuelano, posteriormente flexibilizado durante a administração de Joe Biden.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na sexta passada (31/1), Richard Grenell, enviado especial de Trump, viajou a Caracas para se reunir com Maduro e conseguiu a libertação de seis prisioneiros estadunidenses, além de um acordo para que Caracas recebesse venezuelanos deportados dos EUA.