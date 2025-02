Opositor de Putin, artista russo morre ao cair de prédio em ação policial

As autoridades russas disseram que uma investigação preliminar sobre a morte do cantor está em curso - (crédito: Reprodução)

O cantor e compositor russo Vadim Stroykin morreu aos 58 anos, após cair do alto de um prédio na Rússia. Ele era opositor de Vladimir Putin e faz parte de uma lista de dissidentes do Kremlin que tiveram "mortes misteriosas".

Stroykin era investigado por uma operação policial em São Petersburgo já que teria doado dinheiro ao Exército da Ucrânia — considerado por Putin uma organização terrorista.

Durante uma batida policial em seu apartamento, que ficava no 10º andar, o artista teria entrado em um quarto de hóspedes, aberto uma janela e "cometido um erro terrível", segundo canais russos do Telegram, consultados pelo jornal Moscow Times.

Os relatos de suicídio não indicaram a que horas do dia Stroykin morreu. Ele nasceu nos Montes Urais e se tornou uma figura bem conhecida no país.

Formado em jornalismo no British College, se tornou um apresentador de rádio na estação Echo of Moscow. Ele ainda era descrito como músico bardo, gênero identificado com o degelo cultural soviético nos anos 1960.

Strykin era crítico ferrenho do regime Putin, sobretudo devido à guerra na Ucrânia. "Putin foi à guerra não apenas contra uma nação fraterna, mas contra seu próprio povo", declarou.

As autoridades russas disseram que uma investigação preliminar sobre a morte do cantor está em curso.

Outras "mortes misteriosas"

O artista faz parte de uma longa lista de críticos de Putin que tiveram mortes misteriosas. No início desta semana, o coronel Artur Pryakhin morreu depois de cair de uma altura de 15 metros, no 5º andar de um prédio. Outro comandante teve uma queda semelhante.

Antes que as investigações fossem concluídas, os meios de comunicações oficiais trataram o caso como "suicídio".

Por sua vez, o coronel Alexey Zubkov, integrante do Comitê Investigativo da Rússia, luta pela vida após cair de uma janela do quarto andar de um edifício, segundo um canal no Telegram. O homem estaria consciente após a queda, mas não conseguiu explicar os motivos pelos quais ela aconteceu.

Em setembro do ano passado, o empresário Mikhail Rogachev, de 64 anos, caiu de 35 metros de uma janela em seu apartamento em Moscou e morreu. O corpo foi descoberto logo depois por um membro do serviço de segurança russo. Fontes próximas ao empresário relataram que ele não tinha tendência suicida e que o homem estava "de bom humor" instantes antes de falecer.

Já em 2022, o oligarca do petróleo Ravil Maganov caiu de uma janela enquanto estava internado em um hospital em Moscou, conhecido como "clínica do kremlin".

Um ano depois, a chefe do departamento de apoio financeiro do Distrito Militar Ocidental do Ministério da Defesa do país, Marina Yankina, morreu após cair de uma janela no 16º andar de um edifício residencial em São Petesburgo.