Professora mata aluna de 8 anos a facadas na Coreia do Sul

Nesta segunda-feira (10/2), uma professora matou uma aluna de oito anos a facadas em uma escola primária na Coreia do Sul, na cidade de Daejeon. Segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap News, a professora de 40 anos admitiu o crime às autoridades locais.

A criança sofreu ferimentos no pescoço e no rosto, encontrada no segundo andar do prédio escolar e levada em estado inconsciente ao hospital, onde foi declarada morta. Presidente interino do país, Choi Sang-mok ordenou, na terça (11/2), uma investigação sobre o caso e alertou as autoridades para a prevenção de incidentes do tipo.

Conforme o portal Yonhap, a autora do crime também apresentava ferimentos de facadas no pescoço e no braço, das quais a polícia acredita serem autoinfligidas. O escritório de educação de Daejeon informou que a professora havia tirado uma licença profissional de seis meses devido à depressão, quando apresentou comportamentos suicidas.

Conforme informações policiais fornecidas ao Yonhap, a professora havia se comportado de forma violenta dias antes do ataque, chegando a agredir um colega de trabalho. A faca teria sido comprada no dia do crime, quando a professora a levou para a instituição com planos de matar uma criança e, em seguida, se suicidar. Ela afirmou à polícia que não “se importava com qual criança seria”, e que mirava a última a sair da escola.

"Eu disse à última criança que saiu que lhe daria um livro e a levei comigo para a sala audiovisual, onde a estrangulei e a esfaqueei", disse à polícia, segundo o jornal sul-coreano. A Agência de Polícia Metropolitana de Daejeon afirmou que obteve mandados judiciais para deter a professora em interrogatório e revistar casa e veículo para confiscar celulares, registros hospitalares e outros documentos em busca de evidências.