Papa teve noite tranquila, acordou e tomou café da manhã, informou o Vaticano

"O Papa teve uma noite tranquila, acordou e tomou café da manhã", essas foram as primeiras informações divulgadas pela imprensa do Vaticano na manhã desta quarta-feira (19/2). O papa, que está internado desde sexta-feira (14/2) enfrenta um quadro clínico complexo e está com pneumonia bilateral, ou seja, nos dois pulmões.

O diagnóstico foi apresentado pela Santa Sé nesta terça-feira (18/2) depois que o papa fez uma tomografia computadorizada do tórax.

Ainda assim, o pontífice respira normalmente sem ajuda de aparelhos. Conforme as notas publicadas pelo Vaticano, o papa tem se alimentado bem, faz leitura de jornais e documentos da igreja diariamente e está de "bom humor".

A condição de saúde inspira cuidados e atenção. Ontem o presidente Lula fez uma publicação pedindo orações pela saúde do papa Francisco, que está a frente da igreja católica desde 2013.

No Rio de Janeiro, o Cristo Redentor foi iluminado com uma projeção com o rosto do papa Francisco. "Estamos todos em oração pelo Papa Francisco!Elevamos nossas preces pela recuperação do Santo Padre, para que Deus lhe conceda saúde, força e paz. Que nosso coração se una em fé e esperança neste momento."