Papa Francisco teve noite tranquila e continua em repouso, afirma Vaticano

Papa Francisco está internado no hospital Gemelli de Roma

O papa Francisco teve "uma noite tranquila e continua em repouso", anunciou o Vaticano nesta quarta-feira (26/2), no dia em que o jesuíta argentino de 88 anos completa 12 dias de hospitalização para tratar uma pneumonia bilateral.

O pontífice está internado no hospital Gemelli de Roma. Na noite de terça-feira (25/2), o Vaticano informou que o estado de saúde dele continuava "crítico, mas estável", com prognóstico "reservado". O comunicado também informou que o papa trabalhou durante o dia.

O boletim médico ainda destacou que o religioso foi submetido a uma tomografia computadorizada de controle programada para o monitoramento radiológico da pneumonia bilateral. Segundo uma fonte do Vaticano, os resultados do exame, o terceiro desde a hospitalização de Francisco, devem ser conhecidos nesta quarta-feira.













Na segunda-feira o papa recebeu o cardeal italiano Pietro Parolin e o arcebispo Edgar Peña Parra. Durante esta visita, a primeira desde a internação no hospital Gemelli, o pontífice autorizou a canonização do venezuelano José Gregorio Hernández e do italiano Bartolo Longo, e convocou uma assembleia de cardeais — a data ele ainda não especificou.

