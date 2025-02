Unidos pela recuperação da saúde do papa Francisco na Catedral

Católicos estiveram no templo cristão rezando pela saúde do primeiro latino-americano a ocupar o maior posto do Vaticano - (crédito: Fotos: Ed Alves CB/DA Press)

Com o terço em mãos, cerca de 300 fiéis se reuniram, ontem, na Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, para um momento de adoração especial em Brasília. A Hora Santa Eucarística, que contou com a oração do Santo Terço e Santa Missa, foi dedicada ao papa Francisco, 88 anos, internado há 14 dias, em um hospital de Roma, para tratar uma pneumonia bilateral. Entre as tantas qualidades associadas ao pontífice por participantes da cerimônia religiosa, uma delas, segundo a aposentada Ivanilde Gonzaga, 73, o define bem: "Ele representa o próprio Cristo, aqui, na Terra".

"Ele (Francisco) tem demonstrado tanto amor pela Igreja e por todos nós, cristãos. Tenho grande devoção pelo papa, porque o que ele faz me santifica", acrescentou a idosa, moradora de Santa Maria, presente nas missas da Catedral sempre que pode. O arcebispo da capital federal, cardeal Paulo Cezar Costa, conduziu a celebração.

"Estamos, aqui, na nossa catedral, rezando pelo papa Francisco, colocando diante do mistério eterno do amor de Deus, pedindo que o Senhor olhe por ele neste momento. Que o Senhor seja uma presença na vida dele com sua santa mãe, a Virgem Maria. Se for da sua vontade, que Ele dê o dom da saúde para que Francisco possa continuar a governar a igreja", afirmou o religioso ao Correio.

O arcebispo também destacou a importância da atuação do pontífice em prol de questões urgentes e atuais. "O mundo de hoje precisa muito de homens como o papa Francisco, que aponta os principais problemas mundiais, como a imigração na Europa, as guerras e a questão ecológica. O papa relembra ao mundo as populações que estão sofrendo. É uma voz profética, uma luz que nos ilumina", afirmou.

Corrente de oração

Para Evandro Ferreira, 62, "o papa é aquele que Deus escolheu para uma missão e que se doou". Quando o morador de Sobradinho 2 escutou pelo rádio que haveria a missa dedicada ao pontífice, logo se organizou para participar, como contou. "Eu não poderia ficar de fora desse momento, pois rezo por ele (Francisco) ao menos duas vezes por dia", disse.

Além dessa missa pela recuperação de Francisco, outras paróquias promoveram momentos de oração semelhantes. "Eu gravei um vídeo convidando e pedindo que as pessoas rezem pelo papa em suas preces pessoais. Acho que é preciso uma grande corrente de orações", ressaltou dom Paulo Cezar.

A aposentada Beatriz Lopes, 61, que estava sentada mais próximo ao altar, afirmou estar em orações constantes pelo papa. "Nós, como Igreja, temos que estar unidos. Por isso, viemos interceder pela recuperação do nosso amado papa Francisco. Sentada, aqui na frente, sinto que tenho um contato maior com o Senhor e gosto de ficar olhando para Jesus eucarístico, em adoração", destacou.

Ontem, o Vaticano comunicou que o pontífice "dormiu bem durante a noite e agora está descansando". A informação foi dada horas depois de um boletim médico anunciar "leve melhora", embora o prognóstico continue "reservado". Recentemente, o papa também passou por uma tomografia computadorizada de controle, programada para o monitoramento radiológico da pneumonia bilateral.

Visita ao Brasil

Em julho de 2013, o papa Francisco participou, no Rio de Janeiro, da Jornada Mundial da Juventude. O Brasil foi o primeiro destino internacional após ele ascender ao Trono de São Pedro. Jorge Mario Bergoglio — nome de batismo do argentino — tornou-se o 266º líder supremo da Igreja Católica Romana em março daquele ano. Ele foi eleito após a renúncia do Papa Bento XVI, que alegou questões de saúde.

Em terras cariocas, Francisco foi recebido pela então presidente Dilma Rousseff. Enquanto se dirigia à Capital Metropolitana do Rio, chegou a ficar preso em um engarrafamento na avenida Presidente Vargas. Ele foi cercado por pessoas que estavam próximas ao veículo, que se encontrava parado próximo à Igreja da Candelária. Entre o Forte de Copacabana e o Leme, foi recepcionado por uma multidão, abençoando vários bebês durante o trajeto. Em São Paulo, reuniu 200 mil pessoas em Aparecida do Norte. Uma das marcas de sua passagem pelo Brasil foi a quebra de formalidades e o contato próximo com os fiéis.

No fim do ano passado, o governador Ibaneis Rocha (MDB) esteve, pessoalmente, com o papa Francisco e o convidou para visitar Brasília em 2025. Ao Correio, o chefe do Executivo contou que o pontífice estava muito ativo, apesar das limitações físicas. Em suas redes sociais, compartilhou uma foto, que mostra o líder religioso em uma cadeira de rodas, cumprimentando o político e sua família.

Em várias ocasiões, o pontífice enviou mensagens de fé aos brasileiros. Em agosto de 2024, pediu orações pelas vítimas do acidente aéreo de Vinhedo, São Paulo, no qual 62 pessoas morreram. Em janeiro de 2023, lamentou "as tensões" e a "violência" em vários países do continente americano atingidos por crises políticas, entre eles, o Brasil, onde bolsonaristas invadiram as sedes dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em 8 de janeiro de 2023.