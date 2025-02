POV: você acaba de ser engolido por um tubarão-tigre

Já imaginou estar tão perto de um tubarão e conseguir ver o interior da boca do animal? Foi exatamente o que aconteceu com um grupo de mergulhadores em Freeport, nas Bahamas, no começo do mês. Durante um mergulho na Tiger Beach, um tubarão-tigre, da espécie Galeocerdo cuvier, confundiu a câmera do grupo com um petisco e a abocanhou. E o momento foi registrado e logo viralizou nas redes sociais.

O passeio foi organizado pela escola de mergulho Aloha Divers Okinawa, comandada pelos brasileiros Andréa Ramos e Pedro Yan. O objetivo do mergulho era observar tubarões-tigres e alimentá-los com iscas de peixe.

Tudo ia bem até que um dos tubarões, curioso, confundiu a câmera com o alimento e decidiu mordê-la. A cena mostra, de forma impressionante, o interior da boca do tubarão, com detalhes dos seus dentes afiados e a visão de dentro da mandíbula — um verdadeiro efeito “point of view” (POV) de uma vítima em potencial.

No momento mais icônico, os mergulhadores aparecem olhando para o tubarão, com suas cabeças perfeitamente enquadradas pela mandíbula do predador. Eventualmente, o tubarão percebe que a câmera não é comestível e a cospe de volta para os mergulhadores.



























Segundo Pedro Yan, essa não foi a primeira vez que um tubarão pegou uma câmera. “Já aconteceu algumas vezes de um tubarão pegar a câmera e levar embora”, revelou em entrevista à revista Galileu.

A Aloha Divers Okinawa organiza mergulhos não só em Okinawa, Japão, mas também em destinos como Bahamas, Maldivas, Indonésia, Tailândia, Malásia, Filipinas e México. O vídeo do encontro com o tubarão já acumula 2,6 milhões de visualizações no Instagram, mostrando como o momento chamou atenção do público.