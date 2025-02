Trabalhadores ficam à deriva em andaime parado no 78º andar

Dois lavadores de janela tiveram que ser resgatados do 78º andar de um prédio após ficarem presos em um andaime quebrado, na manhã desta sexta-feira (28/2). O caso ocorreu em Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos.

Window washers dangling high above the back of the #TimeWarner center near Columbus Circle as their basket smashed the windows and shards of glass rain down on the sidewalk. Crazy scene as #fdny secured the sidewalks #nyc pic.twitter.com/LsMCKJUr3P