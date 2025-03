Após melhora no quadro clínico, papa teve mais uma noite tranquila

O papa Francisco está internado desde o dia 14 de fevereiro e tem apresentado melhora progressiva no estado de saúde - (crédito: Filippo MONTEFORTE / AFP)

O papa Francisco, que está internado desde o dia 14 de fevereiro, teve mais uma noite tranquila, informou o Vaticano na manhã desta terça-feira (11/3). Conforma a nota publicada pela Santa Sé, o pontífice acordou por volta das 08h.

Boletim do papa divulgado na manhã desta terça-feira (11/3) (foto: Vaticano News / Instagram)

Ontem, a Santa Sé informou que o papa apresentou uma melhora no quadro clínico e seguirá em observação médica por mais alguns dias. Francisco tem dado boas respostas ao tratamento medicamentoso contra infecções respiratórias e uma pneumonia bilateral - nos dos pulmões. Ainda assim, ainda não se sabe quando o papa Francisco terá alta hospitalar.

Desde que foi internado, o papa Francisco tem recebido apoio, mensagens e muitas orações do mundo todo. Fiéis se reúnem em frente ao hospital Gemelli e na praça de São Pedro para rezar pelo pontífice. Mundo afora, missas e outras celebrações são realizadas pedindo pela recuperação da saúde do papa. Na semana passada, Francisco agradeceu as mensagens através de uma mensagem de áudio publicada pelo Vaticano.