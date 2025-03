"Lutem por uma sociedade melhor", diz Mujica a jovens

O ex-presidente uruguaio Pepe Mujica, 89 anos, pediu para que os jovens não se cansem de lutar por um mundo melhor. O político, diagnosticado com câncer de esôfago no ano passado, conversou com dezenas de jovens no Acampamento do Movimento de Participação Popular (MPP), em Santa Lucia, no Uruguai, e falou sobre resistência, amor e solidariedade.

“Lute pela vida, lute por uma sociedade melhor. Quando você cometer erros, assuma-os, porque os erros são inevitáveis, o que é evitável é mentir. Não há necessidade de se disfarçar; a confiança é alcançada através da prática constante da verdade, não através do cultivo de mentiras", disse Mujica, em palestra realizada em 22 de fevereiro.

Veja o vídeo:

O ex-presidente citou, ainda, que a sociedade hiperconsumista tornou-se uma armadilha para as novas gerações, pois as levam a confundir acumulação com a necessidade de ter sucesso na vida. "Mas, crianças, vocês sabem quando estão livres? Quando dedicam tempo de suas vidas a questões que motivam você", orienta Mujica.

"Não há nada mais importante que o amor, todo o resto é apenas poesia. Não se canse de lutar por um mundo melhor. Vocês não fazem isso pelos outros, vocês fazem isso por vocês mesmos, para ser menos egoístas do que a civilização de mercado em que temos que viver nos impõe", concluiu Pepe.

Ex-guerrilheiro, presidente de 2010 a 2015 e uma das figuras mais emblemáticas da esquerda na América Latina, Mujica foi diagnosticado com câncer de esôfago em maio de 2024.

Em janeiro, Pepe revelou que o câncer de esôfago se espalhou para o fígado e disse que o avanço da doença não pode ser interrompido.

"O câncer no meu esôfago está colonizando meu fígado. Não consigo pará-lo com nada. Por quê? Porque sou um idoso e porque tenho duas doenças crônicas. Não posso fazer nenhum tratamento bioquímico ou cirurgia porque meu corpo não aguenta", afirmou Mujica.

