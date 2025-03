Astronautas presos no espaço retornam à Terra; acompanhe aterrissagem ao vivo

Butch Wilmore, de 62 anos, e Suni Williams, de 59, chegaram à ISS em junho de 2024 com o objetivo de passar uma semana no espaço, no entanto ficaram nove meses após um problema técnico na nave que os levou ao espaço - (crédito: Reprodução/Nasa)

A NASA transmite, por meio de uma live no youtube, o retorno dos dois astronautas que ficaram presos no espaço por quase dez meses. A viagem de volta à Terra começou por volta das 2h (no horário de Brasília) desta terça-feira (18/3). A previsão é que a cápsula com os dois astronautas que estão retornando à Terra aterrise na Florida por volta das 17h45 (horário de Brasília).

Os astronautas estão a bordo da cápsula Crew Dragon da SpaceX. O veículo chegou à Estação Espacial Internacional (ISS) no domingo (16/3). A previsão inicial era que viagem de retorno fosse realizada na quarta-feira (19/3), contudo, a agência antecipou o retorno para hoje devido as condições favoráveis.

Butch Wilmore, de 62 anos, e Suni Williams, de 59, chegaram à ISS em junho de 2024 com o objetivo de passar uma semana no espaço, no entanto ficaram nove meses após um problema técnico na nave que os levou ao espaço. Os dois astronautas serão substituídos por uma equipe de astronautas enviada na Crew Dragon.

Veja as fotos da chegada da nova equipe à Estação Espacial Internacional























Acompanhe a chegada dos astronautas presos no espaço ao vivo