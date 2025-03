Trump anuncia tarifa de 25% sobre carros produzidos fora dos EUA

O presidente norte-americano Donald Trump anunciou, nesta quarta-feira (26/3), a imposição de tarifas de 25% sobre a importação de todos os carros estrangeiros para os Estados Unidos a partir do dia 2 de abril. A medida afeta parceiros comerciais do país, principalmente os vizinhos México e Canadá, dos quais a maior parte da produção automobilística tem como destino os EUA.

O novo percentual é somado a outras tarifas que já existem sobre os carros importados — 2,5% —, o que fará com que eles sejam tributados em 27,5% do próprio valor. No caso de carros elétricos chineses, que para entrar nos EUA são taxados em 100% desde agosto do ano passado, a nova tarifa será de 125%.