O que se sabe sobre o desabamento de boate na República Dominicana

Equipes de resgate trabalham na boate Jet Set, um dia após o desabamento do teto - (crédito: Francesco SPOTORNO/AFP)

As equipes de emergência da República Dominicana anunciaram, nesta quarta-feira (9/4), que o desabamento de uma casa noturna deixou 113 pessoas mortas. Os corpos foram recuperados sob os escombros. As nacionalidades das vítimas ainda não foram informadas.

Mais de 300 socorristas continuam trabalhando na área da casa noturna Jet Set, na capital Santo Domingo, em busca de possíveis sobreviventes da tragédia.

O teto do estabelecimento desabou na terça-feira (8/4), durante uma apresentação do cantor de merengue Rubby Pérez, que é uma das vítimas do acidente.











O balanço de feridos foi atualizado para 150. "Nunca descartamos nada. Nós vamos seguir, degrau por degrau, revisando os escombros para dar uma satisfação às famílias dos afetados", afirmou o diretor do Centro de Operações de Emergências (COE), Juan Manuel Méndez.

As equipes de emergência receberam o apoio de brigadas de Porto Rico e Israel. Um guindaste do setor de construção auxilia na retirada dos escombros. Os socorristas também utilizam martelos hidráulicos.

O presidente dominicano, Luis Abinader, visitou o local da tragédia e decretou três dias de luto.

A Jet Set afirmou, em um comunicado, que colabora "de forma total e transparente" com as autoridades para "esclarecer o ocorrido".

Não há um balanço oficial do número de pessoas que estavam na casa noturna. O local tem capacidade para 700 pessoas em mesas e quase mil de pé.

Além do cantor Rubby Pérez, também morreu a governadora da província de Monte Cristi, Nelsy Cruz, e os ex-jogadores de beisebol Octavio Dotel e Tony Blanco.

