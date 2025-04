Tubarão ataca banhista em praia de Israel; vítima está desaparecida

Um banhista está desaparecido após ser atacado por tubarão na região costeira de Hadera, em Israel. Paramédicos e equipes de emergência do Magen David Adom continuam as buscas pelo nadador, supostamente ferido, com jetskis e helicópteros.

"Há pouco tempo, policiais da Delegacia de Polícia de Hadera e da Polícia Marítima foram enviados ao riacho Hadera após relatos de cidadãos que alegaram ter visto um tubarão atacando um mergulhador na água. Forças estão a caminho, mas nenhuma vítima foi localizada até o momento”, informou a polícia de Israel.

Testemunhas que estavam no local relatam ter visto uma mancha de sangue na água e ouvido uma voz gritar por socorro. A praia está fechada para banhistas enquanto durar a busca.

O The Times of Israel afirmou que o banho já estava proibido na área. Segundo o jornal, os animais foram atraídos para a região devido à mortandade de peixes nas proximidades.

Ao veículo Israel Hayo, especialistas explicam que o local já era uma área de risco. Segundo eles, os tubarões são atraídos para o litoral de Adera por conta da água aquecida que é liberada pela Corporação Elétrica de Israel. No entanto, alguns banhistas ignoram os alertas.

“Esse comportamento cria uma situação clássica de contato prejudicial à saúde com esses predadores, mesmo com espécies de tubarões que não veem os humanos como presas ou buscam contato com eles”, declaram os especialistas ao periódico. "Devemos lembrar que esses são animais com capacidades de ataque significativas. É por isso que continuamos alertando o público para não se aproximar de tubarões na área de Hadera".

