Rússia anuncia nova tentativa de trégua na guerra da Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou uma trégua na guerra contra a Ucrânia, de 8 a 10 de maio — período que marca o 80º aniversário da vitória da Rússia sobre a Alemanha nazista. No entanto, Putin afirmou que Moscou responderá se Kiev violar o cessar-fogo nesse intervalo de tempo.

"O lado russo anuncia um cessar-fogo da meia-noite de 7 para 8 de maio até a meia-noite de 10 para 11 de maio. Caso o lado ucraniano viole o cessar-fogo, as Forças Armadas russas responderão de forma adequada e eficaz", destacou o governo russo, em um comunicado.

Putin já havia anunciado uma trégua nos dias 19 e 20 de abril, durante a Páscoa, mas os dois lados trocaram acusações de violação da pausa.

No domingo (27/4), o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o país mantém as posições firmes para ter todas as oportunidades para uma diplomacia adequada.

"Os russos falam muito sobre sua suposta prontidão para aceitar propostas americanas, mas até agora não houve sinais de que o exército russo esteja se preparando para um silêncio real. Pelo contrário, desde a Páscoa, o ocupante retomou sua atividade habitual de assalto, ao custo de perdas significativas, os russos estão tentando avançar", citou Zelensky.

No sábado (26/4), Zelensky e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump se encontraram e conversaram antes do funeral do papa Francisco. No encontro, o líder ucraniano disse que falou de uma trégua "total e incondicional" na Ucrânia.

Com informações da AFP*