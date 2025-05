Quem foi Leão XIII, que inspirou o nome do novo papa

Após ser eleito papa, o norte-americano Robert Francis Prevost escolheu ser chamado de Leão XIV. Segundo o Vaticano, a escolha do nome é um tributo ao legado de Leão XIII, conhecido pela defesa da justiça social.

Leão XIII, nome pontifício adotado pelo italiano Vincenzo Gioacchino Raffaele, foi o papa mais longevo no cargo. Ele liderou a Igreja Católica de 1878 a 1903, época em que mundo era marcado pela Revolução Industrial. Seu mandato se encerrou no mesmo ano de seu falecimento, aos 93 anos.

Em 15 de maio de 1891, Leão XIII escreveu a encíclica Rerum Novarum. Na carta, o pontífice fala sobre as condições dos operários. "O problema nem é fácil de resolver, nem isento de perigos. É difícil, efetivamente, precisar com exatidão os direitos e os deveres que devem ao mesmo tempo, reger a riqueza e o proletariado, o capital e o trabalho. Por outro lado, o problema não é sem perigos, porque não poucas vezes homens turbulentos e astuciosos procuram desvirtuar-lhe o sentido e aproveitam-no para excitar as multidões e fomentar desordens", diz o trecho do texto.

Na encíclica, o papa cita necessário medidas "prontas e eficazes" para auxiliar "os homens das classes inferiores", pois eles estão em uma "situação de infortúnio e de miséria imerecida". Na sequência, ele critica o que chamou de "solução socialista".

"Os socialistas, para curar este mal, instigam nos pobres o ódio invejoso contra os que possuem, e pretendem que toda a propriedade de bens particulares deve ser suprimida, que os bens dum indivíduo qualquer devem ser comuns a todos, e que a sua administração deve voltar para os municípios ou para o Estado", argumenta.

"Mas semelhante teoria, longe de ser capaz de pôr termo ao conflito, prejudicaria o operário se fosse posta em prática. Pelo contrário, é sumamente injusta, por violar os direitos legítimos dos proprietários, viciar as funções do Estado e tender para a subversão completa do edifício social", acrescenta Leão XIII.

O pontífice afirma, ainda, que as pessoas devem "aceitar com paciência a sua condição" e prossegue: "é impossível que na sociedade civil todos sejam elevados ao mesmo nível. É, sem dúvida, isto o que desejam os socialistas; mas contra a natureza todos os esforços são vãos".

"O erro capital na questão presente é crer que as duas classes são inimigas natas uma da outra, como se a natureza tivesse armado os ricos e os pobres para se combaterem mutuamente num duelo obstinado. Isto é uma aberração tal, que é necessário colocar a verdade numa doutrina contrariamente oposta, porque, assim como no corpo humano os membros, apesar da sua diversidade, se adaptam maravilhosamente uns aos outros, de modo que formam um todo exatamente proporcionado e que se poderá chamar simétrico, assim também, na sociedade, as duas classes estão destinadas pela natureza a unirem-se harmoniosamente e a conservarem-se mutuamente em perfeito equilíbrio. Elas têm imperiosa necessidade uma da outra: não pode haver capital sem trabalho, nem trabalho sem capital", frisa Leão XIII.

De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Vincenzo Gioacchino foi ordenado sacerdote aos 27 anos e nomeado arcebispo aos 33, foi eleito Papa em 1878 (aos 68 anos).

"Outro aspecto marcante de seu pontificado foi a ênfase na devoção ao Espírito Santo. Atendendo aos insistentes apelos de Elena Guerra — conhecida como “Apóstola do Espírito Santo” —, o Papa escreveu em 1897 a Encíclica Divinum Illud Munus, a primeira da Igreja dedicada exclusivamente à pessoa e missão do Espírito Santo. O documento instituiu oficialmente a novena de preparação para a Festa de Pentecostes, encorajando a oração, o culto e a reflexão sobre a Terceira Pessoa da Santíssima Trindade", diz a CNBB.

Papa Leão XIV

Nascido em Chicago (EUA) e com atuação missionária no Peru, o papa Leão XIV tem dupla nacionalidade. Após o anúncio do "habemus papam", na quinta-feira (8/5) o pontífice discursou em italiano e espanhol para cerca de 100 mil pessoas presentes na Praça São Pedro. O Santo Padre pediu por uma "paz desarmada e uma paz desarmante" e exaltou o legado do seu antecessor, Francisco.

"Caríssimos irmãos e irmãs, esta é a primeira saudação de Cristo Ressuscitado, o Bom Pastor que deu a vida pelo rebanho de Deus. Eu também gostaria que esta saudação de paz entrasse em seus corações, chegasse às suas famílias, a todas as pessoas, onde quer que estejam, a todos os povos, a toda a terra. A paz esteja com vocês. Esta é a paz de Cristo Ressuscitado, uma paz desarmada e uma paz desarmante, humilde e perseverante. Ela vem de Deus, Deus que nos ama a todos incondicionalmente. Ainda conservamos em nossos ouvidos aquela voz fraca, mas sempre corajosa, do Papa Francisco que abençoava Roma", disse o papa Leão XIV.



A primeira missa do papa Leão XIV foi celebrada na manhã desta sexta-feira (9/5), dentro da Capela Sistina. Na ocasião, ele pediu que Deus o guie para ser administrador fiel da Igreja, farol da humanidade.